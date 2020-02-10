الأمم المتحدة: نحو 700 ألف سوري نزحوا خلال هجوم لقوات الحكومة منذ ديسمبر

سوريون نزحو من ديارهم في ادلب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:15 10/02/2020 حدث بتاريخ: 19:33 10/02/2020

قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن هجوما تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر كانون الأول بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

وقال ديفيس سوانسون المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الوضع مأساوي على نحو متزايد قرب الحدود مع تركيا حيث نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى هناك بالفعل بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في العام الماضي قبل الحملة الجديدة.