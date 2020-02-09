السيسي يعرض استضافة قمة إفريقية لتشكيل قوة لمكافحة الإرهاب

السيسي خلال افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:40 09/02/2020 حدث بتاريخ: 18:44 09/02/2020

عرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، استعداد مصر لاستضافة قمة إفريقية تهدف إلى إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأشار السيسي خلال افتتاح أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن أبرز التحديات التي واجهت القارة الأفريقية خلال العام الماضي الذي تولت فيه مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، لا سيما في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، فضلا عن تحدي تحقيق الاستقرار.

ولفت إلى مقترح طرح خلال القمة الأفريقية بشأن عقد قمة أفريقية خاصة لبحث تشكيل قوة أفريقية متخصصة في مكافحة الإرهاب.

وأكد استعداد مصر لاستضافة تلك القمة الأفريقية من واقع مسؤولياتها، وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح في تحقيق الأمن والسلم في أفريقيا.

ودعا إلى التشاور المستفيض حول تلك القمة والقوة المتقترحة، بمعرفة مجلس الأمن والسلم الأفريقي والهيئات الأفريقية الأخرى، على أن يعرض لاحقا على القمة الأفريقية.

وقال إن مصر تولت خلال العام الماضي قيادة الاتحاد الأفريقي تسارعت خلاله خطى أفريقيا بكل قوة وثبات، مشيدا بتعاون الدول الأفريقية مع القاهرة أثناء هذا العام.

وشدد على "أن فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي قد اتسمت بالزخم الشديد على جميع المستويات، خرصت مصر خلالها على حمل لواء الاتحاد بكل صدق وأمانة في المحافل الإقليمية والدولية كافة".

وأكد أن مصر "حرصت على تعزيز حالة السلم والأمن في أفريقيا وترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة، وضرب مثل بعقد قمتين تشاوريتين في أفريقيا بشأن ليبيا والسودان".