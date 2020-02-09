السيسي يعرب عن استعداد مصر لاستضافة قمة أفريقية لبحث تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:13 09/02/2020 حدث بتاريخ: 14:15 09/02/2020

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عن استعداد بلاده لاستضافة قمة أفريقية تكون مخصصة لبحث تشكيل قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

ودعا السيسي إلى اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لنجاح هذه القمة.

وقدم، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، بيانا مقتضبا بشأن الجهود التي قامت بها مصر خلال رئاستها للاتحاد خلال العام الماضي، لافتا إلى الجهود المبذولة لتحديث آلية عمل الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق الأهداف وترشيد استخدام الموارد المالية.

وأشاد بالتفاعل المثمر من جانب الدول الأعضاء مع مصر خلال رئاسة مصر للاتحاد

وقال إن "مصر ستظل داعما أساسيا لتعزيز أطر العمل الأفريقي".

وأضاف :"الطريق نحو أفريقيا التي نريدها لا يزال ممتدا ... ولا بد من السير على ذلك الطريق بالعمل الجاد".

وقال :"نحن على ثقة بإمكانية تغيير الواقع إلى مستقبل أفضل للقارة الأفريقية".

وأشار إلى أن أبرز التحديات أمام أفريقيا تتمثل في "استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف".