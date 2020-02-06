حادث سير يودي بحياة 13 مصريا في أسوان

صورة أرشيفية لحافلة متحطمة بعد حادث سير

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:43 06/02/2020 حدث بتاريخ: 19:49 06/02/2020

توفي 13 شخص في مصر، فيما أصيب7 أخرون ،الخميس ، جراء حادث سير وقع جنوبي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية المصرية، قوله إن 13 مواطنا لقوا حتفهم وأصيب سبعة آخرون بمحافظة أسوان، وذلك عقب اصطدام حافلة لنقل الركاب مع حافلة أخرى على الطريق الصحراوي الغربي الذي يربط أسوان بالقاهرة.

وأشا ر المصدر إلى أنه جرى إرسال أكثر من 15 سيارة إسعاف لنفل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، فيما بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن ضحايا حوادث المرور في مصر يصل معدله إلى نحو 13 ألف ضحية سنويا وفقا لبعض الإحصائيات.