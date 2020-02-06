المرصد السوري: قتيلا من مليشيات موالية لإيران في قصف إسرائيلي غربي #دمشق

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:31 06/02/2020 حدث بتاريخ: 12:56 06/02/2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 12 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، على خلفية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة غربي العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن القصف الاسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية جنوب غرب دمشق، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا.

وأشار إلى أن القصف استهدف بطاريات دفاع جوي ومستودعات للأسلحة والذخائر ما أدى لتدمير الكثير منها.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تتصدى لـ "عدوان إسرائيلي" في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق.

وأضافت أن هناك أنباء عن إسقاط عدد من الأهداف المعادية.

ودوت انفجارات في العاصمة السورية دمشق، وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الدفاعات الجوية السورية أطلقت مضادات في محيط العاصمة الغربي.