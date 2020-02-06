مقتل فلسطيني وإصابة 5 أخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:08 06/02/2020 حدث بتاريخ: 12:29 06/02/2020

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرين اليوم الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات من الجيش مدينة جنين لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة أسير فلسطيني.

وأعلنت مصادر طبية مقتل شابا / 19 عاما/، وإصابة خمسة آخرين برصاص حي في القدم ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وبحسب شهود عيان ، تخلل المواجهات اشتباكات مسلحة "حيث أطلق شبان النار بكثافة باتجاه قوات الجيش" الذي لم يعلن عن وقوع إصابات.

وكان فتى فلسطيني قتل أمس الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وتشهد مدن الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع احتجاجا على إعلان الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم صفقة القرن.