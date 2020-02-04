الأمم المتحدة: العنف في شمال غرب سوريا تسبب في نزوح 520 ألف شخص خلال شهرين

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:38 04/02/2020 حدث بتاريخ: 16:46 04/02/2020

أفادت بيانات للأمم المتحدة بأن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية السورية في شمال غربي البلاد تسببت في نزوح نحو 520 ألف شخص خلال شهرين.

وقال ديفيد سوانسون المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن "الأغلبية العظمى- 80% من النازحين - من النساء والأطفال".

وأضاف أن القصف الجوي والمدفعي اليومي تسبب في "معاناة هائلة للسكان المحليين على مدار الأشهر التسعة الماضية، ما جعل كثيرين يضطرون إلى النزوح للنجاة بأرواحهم".

يأتي هذا بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد النازحين في شمال غربي البلاد بلغ نحو 800 ألف شخص منذ شهر كانون أول/ديسمبر.

وأوضح أن نحو 790 ألف مدني نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، وريف حلب الغربي خلال هذه الفترة.