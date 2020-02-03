الرئيس الفلسطيني: سنوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:39 03/02/2020 حدث بتاريخ: 13:39 03/02/2020

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين إن السلطة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإنها لن تتراجع عن موقفها إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس عباس خلال رئاسته لجلسة الحكومة في رام الله اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "سنوقف التنسيق الأمني، ولن نتراجع عن مواقفنا حتى يتراجع الأمريكيون والاسرائيليون" عن مشروعهم (صفقة القرن)، "ولن نقبل أن تفرض أمريكا شرعيتها وتلغي كل المرجعيات الدولية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضاف عباس:"إما أن نأخذ حقوقنا كاملة حسب قرارات الشرعية الدولية، أو على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتلال".

وجدد الرئيس تأكيده على رفض أن تكون أمريكا وسيطا في عملية السلام وحدها، وقال: "منذ أوسلو عام 1993 ولغاية الآن لم تعطنا أمريكا أي نقطة ايجابية".

وأضاف: "لسنا عدميين ولن نتراجع إلا إذا تراجعوا وقبلوا بالمفاوضات على أساس الشرعية الدولية".

وقال: "سنواصل تحركنا على كافة الصعد لمواجهة صفقة القرن، وسنقدم رؤيتنا إلى مجلس الأمن، وسنجدد رفضنا لهذه الصفقة، لأنها تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وتتنكر لكل الاتفاقات وقرارات الشرعية الدولية".

ورد الرئيس الفلسطيني على كل من يعتقد أن "صفقة القرن" تشكل فرصة، قائلا: "ليس هناك إيجابية في صفقة القرن، لا يمكن لإنسان أن يقبل هذا المشروع لشعب تعداده 13 مليونا، ولا يوجد فيها فرصة حقيقية"، متسائلا: "أي فرصة هذه التي تعطينا 11بالمئة من أرضنا!".

ودعا عباس الحكومة إلى الاستمرار في العمل "بمنتهى الاهتمام وبنفس الوتيرة" لتقديم الخدمات لابناء الشعب الفلسطيني خاصة في مجال الصحة والتعليم.

وأشادالرئيس الفلسطيني بموقف العرب من "صفقة القرن"، وقال: "العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد، وأخذوا قرارا بالاجماع على مشروع القرار الذي قدمناه، ولم يحصل عليه اي تعديل واعتمد كما هو".