مسودة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية تدعو لخفض معدلات الفائدة واعادة رسملة البنوك

رئيس الحكومة الحكومة اللبنانية حسن دياب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:47 02/02/2020 حدث بتاريخ: 19:47 02/02/2020

دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة اطلعت عليها رويترز يوم الاحد إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.

ووافقت لجنة وزارية على مسودة البيان يوم السبت ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية.

وقالت الحكومة في مسودة البيان إن خطة الانقاذ الاقتصادية تتضمن ”خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة“ تجنبا ”للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل“.

وتدعو الخطة إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.