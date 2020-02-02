تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع محافظة إدلب السورية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:04 02/02/2020 حدث بتاريخ: 11:05 02/02/2020

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد بأن الجيش التركي أرسل أمس تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سورية.

وذكرت أن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأضاف أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سورية.

يأتي هذا وسط استمرار تقدم القوات الحكومية السورية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في إدلب وحلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم روسيا الأسبوع الماضي بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء العنف في سورية، وخاصة في إدلب.

وأضاف أن "صبر تركيا ينفد فيما يتعلق بقصف إدلب، وستفعل ما نراه ضروريا، إذا ما لم توقف روسيا الهجمات التي تشنها القوات الحكومية السورية على إدلب".