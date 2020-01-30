المرصد السوري: 10 قتلى في قصف جوي روسي على أريحا بمحافظة إدلب

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:07 30/01/2020 حدث بتاريخ: 12:12 30/01/2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بمقتل 10 مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف جوي روسي استهدف مدينة أريحا في محافظة إدلب .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إنه بذلك يرتفع عدد الضحايا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الجوي على إدلب إلى 21 قتيلا .

وحسب المرصد ، تستمر الاشتباكات على محوري الصحفيين غرب مدينة حلب والقراصي بريفها الجنوبي، بين الفصائل المسلحة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها .

وأشار إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين على محاور واقعة شمال مدينة معرة النعمان في محاولة من قبل قوات النظام الاقتراب أكثر فأكثر والوصول إلى بلدة سراقب.