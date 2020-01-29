محافظ المركزي المصري: رفضنا عرض تمويل جديدا من صندوق النقد لأننا لا نحتاجه

صورة أرشيفية لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:53 29/01/2020 حدث بتاريخ: 19:53 29/01/2020

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن صندوق النقد الدولي عرض تقديم تمويل جديد لكن بلاده رفضت لعدم احتياجها إلى التمويل.

وأضاف عامر في مقابلة مع برنامج مساء دي.إم.سي التلفزيوني ليل الثلاثاء ”حاليا بنتكلم مع الصندوق لكن ليس في تمويل لأننا لا نحتاج إلى تمويل.

”كنا في حاجة للتمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا لكننا لا نحتاج إلى تمويل (حاليا)...ولو في حاجة للتمويل بنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس الصندوق“.

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.

وقال عامر إن بلاده ستستعين بالصندوق ”من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة.

”الصندوق عرض علينا تمويلا لكن احنا رفضنا وقلنا لا نريد، لسنا في حاجة لتمويل“.