فيروس كورونا: الملك محمد السادس يأمر بإجلاء مئة مغربي من ووهان الصينية

العاهل المغربي الملك محمد السادس

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:21 29/01/2020 حدث بتاريخ: 18:22 29/01/2020

قال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس قد أمر بإجلاء 100 مواطن معظمهم من الطلاب، من مدينة ووهان الصينية التي توصف بأنها بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى المطارات والموانئ لمنع تفشي هذا المرض في المملكة.

وفي هذا الشأن، قال رئيس المركز المغربي للتفكير والتطوير أشرف طريبق إن "بعد النداءات المستعجلة من المغاربة في ووهان وعدد من المراكز الحقوقية، انعقدت جلسة عمل جمعت الملك بعدد من الوزراء والمسؤولين.. من أجل ضمان عودة هؤلاء الطلبة".