وفد ألمانى رفيع يغادر القاهرة بعد تسليم الرئيس المصري وسام "سان جورج"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:22 27/01/2020 حدث بتاريخ: 12:47 27/01/2020

غادر وفد ألمانى رفيع المستوى برئاسة " هانز يواخيم " رئيس مؤسسة " زيمبر أوبرنبال " بمدينة دريسدن الألمانية القاهرة اليوم الإثنين .

وتوجه الوفد الألماني إلى زيوريخ بعد زيارة لمصر قام خلالها بتسليم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وسام "سان جورج " الألمانى تقديراً لجهوده فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى مصر .

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية قال إنه "تم تسليم الوسام للرئيس السيسي من قِبَل هانز يواخيم، رئيس الوفد الألمانى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "زيمبر أوبرنبال" الألمانية، والذى أشار إلى أن تقليد الرئيس المصري بوسام سان جورج لهذا العام جاء تقديراً لجهوده الحثيثة فى شتى المجالات خلال السنوات الماضية، خاصةً على صعيد استعادة الأمن والاستقرار فى مصر، في ظل محيط إقليمى مضطرب، فضلاً عن الدور الريادى له فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية بأكملها، الأمر الذي عزز من مكانة مصر على المستويات الإقليمية والقارية والدولية".

وأوضح أنه سبق تقديم هذا الوسام من قبل لعدد من الملوك ورؤساء الدول وكبار المسؤولين، من بينهم ملكة السويد والرئيسين الروسي والروماني .

وحرص الوفد الألمانى في ذات السياق على الإشادة بجهود مصر الدؤوبة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي كان لها أكبر الأثر على أمن واستقرار أوروبا، فضلاً عن الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس المصري فى نشر ثقافة وقيم التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد والتسامح .

وأعرب هانز يواخيم عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر من خلال مد الجسور الثقافية وإقامة عدد من الفعاليات المشتركة في هذا الصدد، خاصةً من خلال التعاون مع المؤسسات الثقافية الجديدة التى تقيمها مصر، وعلى رأسها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصرى الكبير.