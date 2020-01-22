المرصد السوري: نزوح 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي جراء التصعيد المتواصل منذ أسبوع

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:20 22/01/2020 حدث بتاريخ: 15:01 22/01/2020

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاربعاء بتواصل عملية نزوح المدنيين من مدن وبلدات وقرى بالقطاع الغربي من الريف الحلبي على خلفية التصعيد الجديد للنظام السوري و"الضامن" الروسي، مشيرا إلى نزوح أكثر 10000 عائلة يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني أجبروا على النزوح من المنطقة خلال التصعيد المتواصل منذ أسبوع .

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن نسبة كبيرة جداً من الذين نزحوا خلال هذه الفترة هم في الأصل نازحون من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي.

وأشار إلى أن عملية النزوح تجري أغلب الأحيان إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون التركي ، لافتا إلى أن أعداد النازحين منذ مطلع شهر كانون أول/ديسمبر الماضي وحتى الآن بلغت نحو 400 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريف حلب الغربي.

ووفق المرصد ، فإن قصفا جويا هستيريا تتعرض له مناطق متفرقة في ريفي حلب وإدلب من قبل طائرات النظام وروسيا منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أن مقاتلات النظام الحربية استهدفت بأكثر من 110 غارات جوية مناطق في الراشدين وكفرناها وخان العسل والمنصورة ومحيط الأتارب بريف حلب الغربي، وخلصة وبرنة وخان طومان والحميرة بريف حلب الجنوبي، ومعرة النعمان وبزابور والغدفة ومعرشورين والدير شرقي ومعردبسة وقمحانة وبينين ومعصران بريف إدلب.