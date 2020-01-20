الحريري يدعو لتشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة لوقف "مسلسل الانهيار"

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:38 20/01/2020 حدث بتاريخ: 16:38 20/01/2020

قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان على تويتر اليوم الاثنين إن لبنان بحاجة إلى "حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية".

ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت احتجاجات حاشدة الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول.

وشهدت العاصمة بيروت على مدى الأيام الماضية بعضا من أسوأ أحداث العنف منذ بدء الاحتجاجات إذ أصيب 370 شخصا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يوم السبت.

وقالت مصادر إن الرئيس ميشال عون التقى مع قادة الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف والتي جمعت الأجهزة الأمنية معلومات مفصلة عنها مع حماية الممتلكات والمحتجين السلميين.

ومن أسباب تأجيج الاضطرابات في لبنان الضغوط المالية الشديدة التي أدت لتدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار ودفعت البنوك إلى فرض قيود على رأس المال.

وقال الحريري على تويتر "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول".

وجرى تكليف الوزير السابق حسن دياب الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن.

وأضاف الحريري على تويتر "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".