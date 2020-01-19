باحث يكشف سيرة 5 مصريين على قوائم الإرهاب الدولية

ذخيرة خاصة بتنظيمات إرهابية

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:45 19/01/2020 حدث بتاريخ: 19:45 19/01/2020

ذكر الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي عمرو فاروق، أن آخر تحديث لقوائم العقوبات ذات الصلة بالإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن، تضمنت 16 اسما بينهم 5 مصريين.

وقال فاروق إن التحديث الأخير ضم علي السيد محمد مصطفى بكري، وهو عضو في مجلس شورى تنظيم "القاعدة"، وعضو سابق في تنظيم "الجهاد المصري"، وعمل خبيرا في المتفجرات والأسلحة الكيميائية ومدربا في معسكرات تنظيم "القاعدة" في أفغانستان.

وأضاف أن الإرهابي الثاني، هو عبد الله أحمد عبد الله الألفي، ويكنى بـ"أبو محمد المصري"، ويعتبر الرجل الثاني حاليا في تنظيم "القاعدة"، وصهر أسامة بن لادن، وهو ضابط سابق بالجيش المصري، ومن المؤسسين الأوائل لتنظيم "القاعدة"، وعمل خبيرا في صناعة المتفجرات، وشغل لفترة طويل مسؤولية "اللجنة الأمنية" بالتنظيم.

وضم التحديث أيضا الإرهابي ثروت صالح شحاته علي، الصادر ضده حكمان غيابيان بالإعدام من محاكم عسكرية، وهو ضالع في قيادة تنظيم "أنصار الشريعة" الذي كان يتخذ من شرق ليبيا مقرا لإدارة عملياته، كما أنه متورط في تصفية سبعة من المصريين العاملين في ليبيا.

وأشار فاروق إلى أن الإرهابي الرابع، هو مصطفى كمال مصطفى إبراهيم، المكنى بـ"أبو حمزة المصري"، وكان في السابق إماما لمسجد فينسبيري في لندن، وحكم عليه بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة في 9 يناير 2015، إثر إدانته باحتجاز رهائن ومساعدة مجموعة خطفت 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998 وأنشطة إرهابية مرتبطة بمشروع مخيم للتدريب على عمليات إرهابية في 1999 في ولاية أوريغون الأمريكية.

وأسس "أبو حمزة المصري"، جماعة تسمى "أنصار الشريعة" في بريطانيا، ودعا إلى تأسيس "دولة الخلافة الإسلامية"، وفي 19 أكتوبر 2004 تم توجيه 16 اتهاما له بينها "التشجيع على القتل".

والإرهابي الخامس هو هاني السيد السباعي يوسف، وهو حاليا المتحدث باسم تنظيم "القاعدة" في أوروبا، وقد التحق بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ثم تركها بسبب رفضه دراسة التماثيل، ليلتحق بعدها بكلية الحقوق التي تخرج فيها، وانخرط بعدها في تنظيم "الجهاد المصري" منذ التسعينات.