موسكو: مسألة دعوة السراج لإدخال قوات دولية إلى ليبيا يجب حلها عبر التوافق

ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:42 19/01/2020 حدث بتاريخ: 18:48 19/01/2020

شدد ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، على أن قرار إرسال قوات دولية إلى ليبيا، يتطلب إجماعا كاملا عليه.

وخلال تعليقه على تصريح بهذا الخصوص صدر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قال: "أعتقد أنه ينبغي مناقشة هذه المسألة بتوافق الآراء. لا يعتمد حل هذه المشكلة على السراج فقط".

وأضاف: "نحن ننطلق من أنه، حتى نتائج مؤتمر برلين ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، المخول الوحيد، باتخاذ القرارات الملزمة لجميع الأطراف".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تتوقع أن يوافق مجلس الأمن على الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين، قال بوغدانوف: "نحن ننطلق من هذا بالطبع، وهذا منصوص عليه في مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين".

وتابع: "هنا مكتوب، في الفقرة 55 والأخيرة التالي: نلفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى قرارات مؤتمر برلين للنظر فيها، وندعو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لدعم تنفيذ التزامات عملية برلين".

وهذا يعني أن جميع أحكام هذا الإعلان خاضعة للنظر فيها في مجلس الأمن الدولي وسيتم اتخاذ القرارات اعتمادا على نتائج هذه المراجعة.