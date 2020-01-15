الأمن اللبناني يوقف سورياً لانتمائه إلى تنظيم داعش

الأمن اللبناني

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:49 15/01/2020 حدث بتاريخ: 15:49 15/01/2020

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني شخصاً من التابعية السورية لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها .

واعترف الموقوف بالتحقيق معه، بحسب البيان، أنه بايع تنظيم داعش وقام بتحريض أشخاص على مبايعة التنظيم وخطط لإعداد خلايا أمنية والسعي لتأمين الاسلحة الحربية لها .

وقام الموقوف بـ "التخطيط للقيام بأعمال أمنية لصالح التنظيم ضد مراكز أحد الاحزاب اللبنانية الفاعلة وقتل عناصره بالإضافة إلى القيام بعمل تفجيري يستهدف إحدى السفارات الغربية بواسطة طائرة مسيرة .

وتابع البيان أنه " بمداهمة منزل الموقوف تم ضبط مواد أولية لصناعة المتفجرات كان قد أحضرها لتنفيذ مخططاته".

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوف، بحسب البيان" أحيل مع المضبوطات إلى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين".

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرًر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية آب/أغسطس من عام 2017 .