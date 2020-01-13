روسيا: بإمكان المدنيين الخروج من إدلب السورية عبر 3 نقاط تفتيش جديدة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:59 13/01/2020 حدث بتاريخ: 14:42 13/01/2020

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة.

وأضافت الوزارة في البيان، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.

وطالب الجيش الروسي الجماعات المسلحة بالسماح للناس بمغادرة إدلب إذا رغبوا في ذلك.

وقال سكان ومعارضون إن روسيا وحلفاءها أوقفوا الضربات الجوية على إدلب أمس الأحد بعد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه مع تركيا، لكن عددا قليلا منهم عبروا عن تفاؤلهم بأن الاتفاق سيصمد.