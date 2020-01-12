مصرف لبنان يريد من حملة سندات أجنبية تستحق في مارس مبادلتها بسندات أطول أجلا

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في بيروت يوم 25 يونيو 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:55 12/01/2020 حدث بتاريخ: 18:55 12/01/2020

ذكرت وكالة بلومبرج يوم الأحد إن مصرف لبنان المركزي يريد من المستثمرين المحليين في سندات بالعملة الأجنبية قيمتها 1.2 مليار دولار يستحق أجلها في مارس آذار مبادلتها بسندات أطول أمدا.

ونقلت بلومبرج عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قوله في مقابلة ”نعرض اقتراحات استباقية طوعية“.

وأضاف سلامة ”لم نتخذ قرارا بعد لأنه ليس هناك حكومة“. وأضاف أن المصرف المركزي يريد أن تعتمد هذه المقترحات على موافقة البنوك اللبنانية.

وقال إن وزارة المالية اللبنانية يجب أن تحول حملة السندات بالعملة الأجنبية التي تستحق في مارس آذار إلى سندات أطول أمدا بعائد أعلى.

وتابع قائلا إن المصرف لم يقرر بعد تقديم قرض مرحلي للحكومة اللبنانية لتتمكن من سداد كل السندات بالعملة الأجنبية المستحقة هذا العام.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990 وترجع إلى سوء إدارة مستمر منذ عقود أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم.

وقال سلامة إن احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة.

وأضاف أن المصرف سيقبل طلب الحكومة إلغاء مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام.

ومن ناحية أخرى قال سلامة يوم الأحد إن المصرف المركزي يطلب صلاحيات أكبر لتنظيم وتوحيد القيود التي تفرضها البنوك التجارية على المودعين.