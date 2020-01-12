أمير قطر يزور إيران ويدعو إلى خفض التصعيد بالمنطقة في وقت "حساس"

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:58 12/01/2020 حدث بتاريخ: 17:00 12/01/2020

ذكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة لإيران اليوم الأحد إن خفض التصعيد والحوار لازمان لحل الأزمات الإقليمية في "وقت حساس".

وكان الشيخ تميم يتحدث في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة لطهران وفي وقت يهدد فيه التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران بزعزعة استقرار المنطقة.

وقال في المؤتمر "الزيارة هذه تأتي في وقت حساس جدا في المنطقة. اتفقنا مع الأشقاء وفخامة الرئيس بأن الحل الوحيد لحل هذه الأزمات هو تخفيف التصعيد من الجميع وأيضا الحوار هو الحل الوحيد لهذه الأزمات".

ووجه الشيخ تميم كذلك الشكر لإيران، التي تشارك بلاده في حقل غاز ضخم، لدعمها الدوحة عبر إتاحة مسارات جوية وبرية بعد أن فرضت السعودية وحلفاء لها مقاطعة في مجالي التجارة والنقل على قطر في منتصف 2017.