تركيا: وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا سينفذ اعتبارا من 12 يناير

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:27 10/01/2020 حدث بتاريخ: 18:42 10/01/2020

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة إنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غرب سوريا اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير كانون الثاني.

وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي قالت إنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.