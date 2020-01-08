بغداد تعلن أن طهران أبلغتها بالضربة التي وجهتها للقاعدتين الأميركيتين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:52 08/01/2020 حدث بتاريخ: 13:55 08/01/2020

أعلنت السلطات العراقية تلقيها رسالة من إيران بتنفيذها الضربة التي وجهتها للقاعدتين الأميركيتين ردّاً على اغتيال رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد قبل خمسة أيام، حسبما نقل بيان رسمي الأربعاء.

وقال البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الاسلامية في ايران بان الرد الإيراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وان الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الاميركي في العراق".

مشيراً الى انه "في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأميركي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل".