الرئاسة التونسية: أردوغان لم يطلب من قيس سعيّد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التونسي قيس سعيد

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:44 07/01/2020 حدث بتاريخ: 21:44 07/01/2020

أفادت رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء بأنّ ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الرئيس التونسي قيس سعيّد، استعمال المجال الجوي والبحري لتونس "لا أساس له من الصحة".

وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك "يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا".

وأضاف البيان "ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".

وتابع "إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام".