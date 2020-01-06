أمين عام الجامعة العربية يدين قصف الكلية العسكرية بطرابلس

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:02 06/01/2020 حدث بتاريخ: 13:02 06/01/2020

أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، القصف الذي طال الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، محذرا من تهديد ذلك للمسار السياسي لتسوية الأزمة.

وبحسب بيان للجامعة: "أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قصف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين".

وبحسب بيان للجامعة: "أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قصف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين".

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم الاثنين، إن الأمين العام للجامعة: "أدان بشدة استهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت الموافق 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، والذي أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا والمصابين".

وأضاف المصدر أنه: "من المؤسف أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الإضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي"،

وتابع المصدر: "أدعو جميع الفرقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار".

وجدد المصدر: "دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".