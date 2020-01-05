نصر الله: الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن قتل سليماني

أنصار حزب الله يشاهدون عبر شاشة تلفزيونية خطابا للأمين العام حسن نصر الله

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:45 05/01/2020 حدث بتاريخ: 19:45 05/01/2020

قال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران يوم الأحد إن الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط سيدفع ثمن اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ووصف ذلك بأنه ”القصاص العادل“ لقتله.

وقال نصر الله في كلمة بثها التلفزيون في تأبين سليماني الذي قتل في هجوم أمريكي إن الرد على قتله ليس مسؤولية إيران بل حلفائها في المنطقة كذلك.

وتابع و“المسألة ليست استهدافا لإيران المسألة هي استهداف لمحور المقاومة... نحن يجب أن نذهب جميعا على امتداد منطقتنا وأمتنا الى القصاص العادل.

وأضاف ”هذا لا يعني على الاطلاق الشعب الأمريكي“.