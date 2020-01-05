مقتدى الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية بصورة مذلة

رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:46 05/01/2020 حدث بتاريخ: 18:46 05/01/2020

قال رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر يوم الأحد إن قرارا برلمانيا يدعو لإنهاء وجود القوات الأجنبية غير كاف ودعا الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية للاتحاد.

وقال الصدر الذي يقود أكبر كتلة في البرلمان في رسالة للبرلمان تلاها أحد أنصاره ”اعتبره ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي“.

ودعا الصدر إلى ضرورة إلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة على الفور وإغلاق السفارة الأمريكية وطرد القوات الأمريكية بصورة مذلة وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.

وأضاف ”وأخيرا أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل أفواج المقاومة الدولية“.