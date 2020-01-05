الخارجية العراقية تشكو الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

وزارة الخارجية العراقية

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:09 05/01/2020 حدث بتاريخ: 18:09 05/01/2020

وجهت وزارة الخارجية العراقية يوم الأحد، رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تشكو فيهما الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية في بيان تلقت RT نسخة منه، "إنها رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، بشأن الهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية".

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات نتج عنها استشهاد نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وأوضحت الوزارة أن العراق طالب مجلس الأمن بإدانة عمليات القصف والاغتيال.