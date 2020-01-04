مسؤول في حزب الله: رد محور المقاومة على قتل سليماني سيكون حازما

صورة الميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعدما قُتل في ضربة جوية أمريكية في بغداد يوم السبت

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:45 04/01/2020 حدث بتاريخ: 16:03 04/01/2020

نقلت قناة الميادين عن مسؤول في جماعة حزب الله اللبنانية قوله يوم السبت إن رد ”محور المقاومة“ الذي تدعمه إيران على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في ضربة جوية أمريكية سيكون حازما.

ويشير محمد رعد زعيم كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله في البرلمان اللبناني إلى مجموعة من الجماعات التي تدعمها إيران من لبنان إلى اليمن والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في المنطقة.

وقال رعد للقناة إن الأمريكيين ”أخفقوا“ في استهدافهم (سليماني) مضيفا أنهم سيشعرون بذلك في الأيام المقبلة.