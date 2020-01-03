الخطوط الجوية الملكية الاردنية تعلق رحلاتها إلى بغداد حتى إشعار آخر

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:59 03/01/2020 حدث بتاريخ: 18:00 03/01/2020

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في بيان تعليق رحلاتها المتجهة من عمان إلى بغداد اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر بسبب "الوضع الأمني غير المستقر في بغداد" في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية.

وقال البيان ان "شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية قررت تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد اعتباراً من اليوم (الجمعة) وحتى إشعار آخر في ضوء الوضع الأمني غير المستقر في المدينة (بغداد) وفي مطار بغداد الدولي".

وبحسب البيان، تشغل الملكية 18 رحلة منتظمة أسبوعياً بين عمان وبغداد.

واضاف البيان ان "رحلات الملكية الجوية الأخرى إلى بقية المدن العراقية؛ البصرة واربيل والنجف والسليمانيه تسير بشكل طبيعي ووفقا للبرنامج المعلن للمسافرين".

ويأتي قرار الملكية الأردنية بعد مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وحذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، من أن هذه الضربة، تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة المواطنين الأميركيين إلى مغادرة العراق "فورا".