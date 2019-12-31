الخارجية الأمريكية: الأمريكيون في سفارتنا ببغداد آمنون

وزارة الخارجية الأمريكية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:41 31/12/2019 حدث بتاريخ: 21:41 31/12/2019

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كل الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة في بغداد آمنون وأنه لم يتم اقتحام المنشأة التي تظاهر عندها محتجون وأعضاء فصائل مسلحة يوم الثلاثاء تعبيرا عن الغضب من ضربات جوية أمريكية في العراق.

وقال متحدث باسم الوزارة إن السفير الأمريكي في العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع وإن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة زائفة.

وأضاف المسؤول أن السفير في طريق العودة إلى السفارة وأنه لا توجد خطط لإخلائها.