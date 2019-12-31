الأسد: معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب

الرئيس السوري بشار الأسد

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:29 31/12/2019 حدث بتاريخ: 20:29 31/12/2019

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين.

وشدد الأسد خلال استقباله اليوم الثلاثاء علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية على أن "عملية مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر".

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السوري أن الأسد استمع من المسؤول الإيراني"لعرض حول آخر مستجدات اجتماع أستانا الأخير والمناقشات التي دارت خلاله حول عدد من المواضيع وعلى رأسها موضوع لجنة مناقشة الدستور والتطورات في منطقة الجزيرة السورية".

وعرض الوفد الإيراني أهم النقاط التي تناولها لقاء جنيف الأخير بين كل من إيران وروسيا وتركيا، وأشاد أعضاء الوفد بتقدم الجيش العربي السوري في منطقة الجزيرة السورية وهنأوا الرئيس الأسد والشعب السوري بالانتصارات التي تحققها العملية العسكرية في إدلب حالياً.

وتشن القوات السورية هجمات منذ نسيان/أبريل هجمات على إدلب معقل المتطرفين المسلحين.