وزير الدفاع التركي: عملية التحضير لإرسال قواتنا إلى ليبيا بدأت وسنفعل كل ما يلزم

وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:06 31/12/2019 حدث بتاريخ: 19:21 31/12/2019

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده بدأت الاستعدادات لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مشددا على أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في هذا السياق.

وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "NTV" التركية، اليوم الثلاثاء: "تركيا لا يمكن أن تبقى غير مبالية تجاه الوضع الذي يواجهه أشقاؤنا الليبيون".

وأوضح أكار: "في إطار مشروع مذكرة التفويض حول إرسال قوات إلى ليبيا، سيتم توكيل المهمة إلى القوات المسلحة ووزارة الدفاع التركية. وعملية التحضير بدأت للتو، وسنفعل كل ما يلزم".

وتستعد تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر 2019.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة من قبل حكومة الوفاق، وبعد أن تتم الموافقة على هذا الأمر من قبل برلمان تركيا، الذي يصوت حول مذكرة التفويض الخميس المقبل.

ويواجه هذا الإجراء معارضة قوية من قبل سلطات شرق ليبيا وحليفها، "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يشن منذ 4 أبريل هجوما واسعا على العاصمة طرابلس لـ "تطهيرها من الإرهابيين"، ويتهم تركيا بالتدخل في شؤون بلاده ودعم الإرهاب فيها، كما تلقى هذه الخطوة رفضا قاطعا من قبل مصر.