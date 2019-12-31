وزير لبناني: كارلوس غصن دخل لبنان بصورة شرعية

كارلوس غصن

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:06 31/12/2019 حدث بتاريخ: 17:16 31/12/2019

أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أن كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، دخل إلى لبنان بصورة شرعية.

ونقلت صحيفة "النهار" عن جريصاتي القول، تعليقا على عودة غصن إلى لبنان، "لا معلومات لدي عن ملابسات ترك السيد كارلوس غصن لليابان. وكل ما توافر لنا أنه دخل لبنان بطريقة شرعية عبر مطار رفيق الحريري بواسطة جواز سفره الفرنسي وهويته اللبنانية، وهو في صدد عقد مؤتمر صحفي في نقابة الصحافة".

وأضاف :"في آخر اجتماع مع نائب وزير الخارجية الياباني قدمت ملفا إلى السلطات اليابانية بأنه يجب أن يتم تسليم غصن إلى لبنان شرعاً لتجري محاكمته في لبنان عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان".

واعتبر جريصاتي أنه "ما دام لم يصدر أي كلام عن الجانب الياباني ولم تعرف ملابسات مغادرته طوكيو، فإنه لا يمكن للبنان أن يتخذ أي موقف على الإطلاق". وشدد في الوقت نفسه على أن "غصن مواطن لبناني دخل بطريقة شرعية إلى لبنان" .

ولفتت الصحيفة إلى أن غصن لوحق في دعوى مدنية في بيروت من شركة نيسان إثر توقيفه في اليابان، علما بأن الدعاوى المدنية لا تنص على التوقيف في لبنان.