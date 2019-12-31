تركيا تعلن مقتل أحد جنودها جراء تفجير بمدينة "تل أبيض" السورية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:39 31/12/2019 حدث بتاريخ: 13:40 31/12/2019

أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء بمقتل جندي جراء إصابته بجروح خطيرة إثر تفجير وقع بمدينة تل أبيض بشمال سورية قبل يومين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المصادر القول إن الجندي كان نقل إلى مستشفى بولاية شانلي أورفة، حيث لقي حتفه متأثرا بجروحه.

وكانت قوات تركية مدعومة بمسلحين سوريين قد سيطرت على تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة السورية، بعد عملية عسكرية أطلقتها في تشرين أول/أكتوبر الماضي ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية.

وتم لاحقا تعليق العملية العسكرية بعد تفاهمات توصلت إليها أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو.