لافروف يعرب عن عدم ثقة بلاده بالتزام الناتو بمنطقة حظر طيران في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:53 30/12/2019 حدث بتاريخ: 16:59 30/12/2019

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن عدم ثقة بلاده التزام حلف شمال الأطلسي/الناتو/ بالاتفاقيات، إذا تم فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، مشيرا إلى أن هذه "الفكرة تذكرنا ببدء غزو الناتو للبلاد(ليبيا)".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم الاثنين: "فيما يتعلق بفكرة إعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، فإنها تذكرنا بشيء سيئ... لقد بدأ الناتو في قصف ليبيا بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، والصلاحية الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن هي أمر الدول المعنية بتأمين منطقة حظر الطيران".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله في المؤتمر الصحفي"إن الزملاء من حلف الناتو فقدوا مصداقيتهم مرة أخرى كشركاء قادرين على التفاوض، واستفادوا من هذا القرار من أجل البدء في قصف الأراضي الليبية".

وأضاف لافروف:" لا نستطيع أن نثق مرة أخرى في التزام الشركاء في الناتو باتفاق كهذا. لذلك، يبدو لي أن الأفضل التأكد من تأثير جميع اللاعبين الدوليين، دون استثناء، على الأطراف الليبية في اتجاه واحد - وهو الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعلان وقف إطلاق النار والاتفاق فيما بينهم".

ومن جانبه، تطرق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الى الوضع في إدلب السورية، مشيرا إلى سعي بلاده لفرض الأمن في إدلب السورية في ظل أوضاع هذه المنطقة التي وصفها بـ "الهشة".

وقال ظريف"بالرغم من أن الأوضاع في إدلب السورية هشة، نسعى لفرض الأمن هناك...التعاون الروسي التركي يصب في هذا المجال".

وأضاف ظريف "التعاون الثلاثي بين روسيا وسورية وإيران ساعد على تشكيل اللجنة الدستورية، وهذا أمر مهم جدا".