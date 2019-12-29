مقتل 6 على الأقل في تفجير استهدف عرضا عسكريا باليمن

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:20 29/12/2019 حدث بتاريخ: 18:30 29/12/2019

قالت قوات الحزام الأمني اليمنية اليوم الأحد إن صاروخا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهدف عرضا عسكريا في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة آخرين.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم ولم تعلق وسائل الإعلام التابعة للحوثيين بعد على الانفجار أو الاتهام.

وقالت قوات الحزام الأمني وبيان صادر عن المركز الإعلامي المحلي للقوات التي تسيطر على الضالع إن صاروخا أصاب منطقة العروض التي تقام في حفلات تخرج الدفعات العسكرية فور انتهاء المراسم.

وقوات الحزام الأمني جزء من جبهة انفصالية جنوبية باليمن. وهي مدعومة في الوقت نفسه من الإمارات في قتال جماعة الحوثي.

وقال شهود لرويترز إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء العرض العسكري وأدى لسقوط كثيرين بين قتيل وجريح. وتحدثوا عن رؤية جثث في المكان.

وأظهرت صور التقطت لموقع التفجير حفرة ناجمة عن سقوط الصاروخ في ساحة العرض.

ونقل متحدث باسم القوات المحلية عن السلطات الصحية في المنطقة قولها إن ستة أشخاص قتلوا وإن عدد المصابين يتراوح بين 15 و25.

ويعاني اليمن صراعا مستمرا منذ خمس سنوات تقريبا إثر إطاحة الحوثيين بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في أواخر عام 2014. وأدى الانقلاب لتدخل عسكري من تحالف بقيادة السعودية ويضم الإمارات في 2015 في محاولة لإعادة حكومة هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة.

وتسيطر قوات الانفصاليين الجنوبيين على مدينة الضالع التي تقع على الطريق الرئيسي بين الجنوب والشمال والذي يربط بين مدينة عدن الساحلية الجنوبية، الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، والعاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون. وتمر جبهة قتال عبر محافظة الضالع.

وأعلن الحوثيون في أغسطس آب المسؤولية عن هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا في عدن، وهي مقر الحكومة المعترف بها دوليا، مما أدى لمقتل نحو 36 شخصا على الأقل بينهم قائد بارز.

ونقلت قناة المسيرة التلفزيونية عن متحدث عسكري للحوثيين قوله اليوم الأحد إن جماعة الحوثي أدرجت ستة مواقع "بالغة الأهمية" في السعودية وثلاثة في الإمارات على قائمة للأهداف.