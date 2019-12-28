مصرع ستة أشخاص بينهم أجانب إثر حادث تصادم حافلتين وشاحنة في مصر

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:38 28/12/2019 حدث بتاريخ: 16:01 28/12/2019

لقي ستة أشخاص بينهم أجانب مصرعهم السبت في حادث تصادم حافلتين سياحيتين وشاحنة نقل على طريق العين السخنة بمحافظة السويس في مصر، بحسب مسؤول أمني ومصدر طبي.

وقال المسؤول الأمني لوكالة فرانس برس إن "مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أتوبيسين (حافلتين صغيرتين) وسيارة نقل بجوار منتجع سياحي شهير (...على) طريق العين السخنة–الزعفرانة".

ونجم عن الحادث وفاة ستة أشخاص وإصابة 24 على الأقل، حسب ما قالت المصادر.

وأضاف المسؤول "تبين أن من بين الضحايا أجانب هنود وصينيين".

بدوره، أفاد مصدر طبي داخل مستشفى السويس العام والذي تم نقل القتلى إليه أن "بعض المصابين حالاتهم حرجة".

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وانشاء طرق جديدة واصلاح المتهالكة.

وحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر، انخفضت حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2018 لتسجّل 8480 حادثة مقابل 11098 حادثة في العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 23,6%.

وبلغت حصيلة قتلى حوادث السير العام الماضي في مصر 3087 شخصا، وفقا للأرقام الرسمية.