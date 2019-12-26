قتيلان جراء قصف جوي استهدف مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:47 26/12/2019 حدث بتاريخ: 21:58 26/12/2019

تعرضت مدينة الزاوية التي تبعد 40 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس اليوم (الخميس)،إلى قصف جوي تسبب في سقوط قتيلين و20 جريحا من المدنيين، بحسب مسؤول محلي.

وقال جمال بحر، عميد بلدية الزاوية في تصريح لوكالة فرانس برس، بأن "اثنين قتلا وأصيب 20 بجروح متفاوتة جميعهم مدنيون،جراء استهداف قصف جوي مواقع مدنية في المدينة".

وسقط معظم الضحايا وأغلبهم من المارة، أمام عدد من المحال التجارية ومخزن تعرضت للقصف.

كما تسبب القصف في دمار جزئي لصيدلية ومحل لبيع المواد الغذائية ومخبزة،ودمار طال عددا من السيارات.

وأدانت حكومة الوفاق الوطني القصف الجوي المتكرر لمواقع مدنية، متهمة قوات موالية للمشير خليفة حفتر بالمسؤولية.

واستنكرت حكومة الوفاق في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على (الفيسبوك)،"استهداف الطيران الأجنبي الداعم لحفتر المتكرر للأحياء والمواقع المدينة، بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار".

وأكدت أن "غياب الموقف الدولي الرادع اتجاه مجرم الحرب، شجعه على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات البشعة التي ترقى لجرائم حرب".

ولم يصدر حتى الان أي تعليق من جانب قوات حفتر.

وطالبت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة بأن هذه الهجمات يمكن أن ترقى الى "جرائم الحرب".

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وتسببت المعارك بمقتل اكثر من الفي مقاتل ونحو مئتي مدني وفي نزوح 146 ألف شخص، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا.