أردوغان يقول إنه بحث مع نظيره التونسي وقف إطلاق النار في ليبيا

الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تونس العاصمة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:07 25/12/2019 حدث بتاريخ: 16:07 25/12/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه بحث مع نظيره التونسي قيس سعيد خطوات محتملة وسبل التعاون من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع سعيد. ولم تورد مزيدا من التفاصيل.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع سعيد إنه يعتقد أن تونس سيكون لها "إسهامات قيمة وبناءة" في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق في أقرب وقت.