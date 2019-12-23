شكري: مصر قوة إقليمية تدافع عن مصالح شعوب المنطقة إذا استدعت الحاجة

وزير الخارجية المصري سامح شكري

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:13 23/12/2019 حدث بتاريخ: 19:14 23/12/2019

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين، إن مصر باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة.

وأضاف شكري خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقا مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار.