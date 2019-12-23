الرئيس التونسي يلتقي رؤساء القبائل الليبية في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:30 23/12/2019 حدث بتاريخ: 17:43 23/12/2019

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين برؤساء القبائل الليبية في مسعى لإيجاد حل للأزمة في البلد الذي يرتبط بحدود مشتركة مع تونس.

وأعلنت الرئاسة التونسية اليوم أن لقاء سعيد بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في قصر قرطاج الرئاسي من أجل بحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية.

ويأتي الاجتماع إثر تفويض لرئيس الدولة من المجلس الأعلى للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد، بحسب ما أوضحت الرئاسة في بيان لها اليوم.

وجاء في البيان الرئاسي أن هذا التفويض يأتي لوقوف الرئيس سعيد "على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح".

وكان الرئيس التونسي التقى قبل نحو أسبوعين رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في تونس.