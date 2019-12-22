وزير: تقارب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:58 22/12/2019 حدث بتاريخ: 22:03 22/12/2019

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس يوم الأحد إن وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد تقاربت.

وتخشى مصر من أن يحد السد الذي تقيمه إثيوبيا بالقرب من حدود السودان من مواردها المائية الشحيحة بالفعل والتي تعتمد في معظمها على مياه النيل.

وقال عباس للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه المصري والإثيوبي في الخرطوم ”تم تقديم مقترحات من الدول الثلاث حول ملء البحيرة وتشغيل السد وحدث تقارب“.

وأضاف ”تم الاتفاق على أخذ المواقف الجديدة كل على حدة لمناقشتها في الاجتماعات في أديس ابابا“. وستلتقي الأطراف الثلاثة في العاصمة الإثيوبية في الثاني والثالث من يناير كانون الثاني.

وقال عباس إن الدول الثلاث اتفقت أيضا على تعريفات الجفاف والتشغيل في الجفاف.

ومضى قائلا ”هناك تقارب بصورة عامة وهناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواقف. تقدم السودان في الاجتماع باقتراح حدد سنوات الملء وأضفنا تعريفات للجفاف وتعريفات للجفاف المستمر“.