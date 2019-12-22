الوفاق الليبية تطالب واشنطن باتخاذ موقف واضح

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:48 22/12/2019 حدث بتاريخ: 19:49 22/12/2019

ردا على التنديد الأمريكي بمذكرة التعاون الأمني التي أبرمتها مع تركيا، طالبت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا واشنطن بـ"اتخاذ موقف واضح من زحف قوات خليفة حفتر نحو طرابلس".

وشدد وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، في حديث لقناة "ليبيا الأحرار" الخاصة، تعقيبا على مسؤول في الخارجية الأمريكية حول تطورات الأحداث في ليبيا، على ضرورة أن تتخذ القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة "موقفا واضحا وصحيحا" تجاه الحملة التي يديرها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر لانتزاع طرابلس من قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

وحمل سيالة قوات حفتر المسؤولية عن الأزمة الراهنة التي تمر بها ليبيا، قائلا إن هجوم "الجيش الوطني" على العاصمة ومواقع قوات حكومة الوفاق التي كانت تقاتل تنظيم "داعش" هو "حجر العثرة أمام تحقيق الاستقرار وإقامة دولة مدنية بعيدة عن الحكم العسكري الشمولي".