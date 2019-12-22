مصر: تعديل وزاري أبرز ما فيه إعادة وزارة الإعلام الملغاة منذ 2014

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:06 22/12/2019 حدث بتاريخ: 18:20 22/12/2019

شكلت عودة وزارة الإعلام أبرز عنوان في التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد، والذي تضمن تعيين خمسة وزراء جدد. وتولى هذه الحقيبة أسامة هيكل، الذي شغل هذا المنصب في عهد حكم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد عام 2011، عقب إطاحة حسني مبارك.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية بعد الظهر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على التعديل، وفقا للتلفزيون الرسمي.

أجرى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد تعديلا وزاريا هو الأول منذ تشكيل حكومته في حزيران/يونيو 2018، وتضمن خصوصا تعيين خمسة وزراء جدد وعودة وزارة الإعلام التي ألغيت قبل خمس سنوات.وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية بعد الظهر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على التعديل، وفقا للتلفزيون الرسمي.ونشر موقع صحيفة الأهرام الحكومية تفاصيل التعديل الوزاري وأبرزه إعادة وزارة الدولة للإعلام مجددا بعد إلغائها في حكومة السيسي الأولى عام 2014.

وتولى هذه الحقيبة أسامة هيكل الذي شغل هذا المنصب في عهد حكم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد عام 2011 عقب الإطاحة بحسني مبارك.ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بينما طال وزارة الطيران المدني التي تولى حقيبتها محمد منار خلفا ليونس المصري، ووزارة التجارة والصناعة التي تولتها نيفين جامع خلفا لعمرو نصار.وتولى علاء فؤاد وزارة شؤون مجلس النواب خلفا لعمرو مروان الذي تولى بدوره وزارة العدل خلفا لحسام عبد الرحيم. وعين السيد القصير وزيرا للزراعة بدلا من عز الدين عمرو.

كذلك تم فصل وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الجديد بعدما كانتا حقيبة وزارية واحدة تتولاها سحر نصر.

وتولت وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط التي كانت حتى الآن وزيرة للسياحة السابقة، وأُسندت مهام وزارتها القديمة إلى خالد عناني وزير الآثار الحالي بعد دمج الوزارتين. أما وزارة التضامن الاجتماعي والتي كانت تتولاها غادة والي فتم إسناد مهامها إلى نيفين القباج، بعد اختيار غادة والي لمنصب بالأمم المتحدة.