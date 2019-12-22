وسائل إعلام: ما لا يقل عن ألف شخص فروا من إدلب السورية إلى تركيا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:55 22/12/2019 حدث بتاريخ: 13:59 22/12/2019

قالت وسائل إعلام تركية رسمية إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من إدلب في شمال غرب سوريا إلى تركيا خلال اليومين الماضيين في حين كثفت القوات السورية والروسية قصفها للمنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن 50 ألف شخص يفرون من إدلب باتجاه تركيا. وقال سكان ومسعفون إن طابورا طويلا من المركبات شوهد يغادر مدينة معرة النعمان التي تسيطر عليها المعارضة يوم الجمعة.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم إن 25 ألفا فروا من إدلب ليسوا ضمن الخمسين ألفا الذين تحدث عنهم أردوغان. وأضافت أن المدنيين الفارين وصلوا إلى منطقة قرب الحدود التركية.