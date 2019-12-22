محكمة مصرية: السجن 15 عاما بحق المتهم الرئيسي في قضية "شهيد الشهامة"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:26 22/12/2019 حدث بتاريخ: 13:34 22/12/2019

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد حكما بالسجن 15 عاما بحق المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "شهيد الشهامة".

وحوكم في القضية أربعة متهمين، وحكم على اثنين آخرين بالسجن 15 عاما، وعلى الرابع بالسجن خمسة أعوام.

وواجه المدانون اتهامات بالقتل العمد باستخدام سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد لفتى 17/ عاما/ كان انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة المتهم الرئيسي في القضية الاعتداء على فتاة والتحرش بها.

وحظيت القضية باهتمام واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسجلت الوسوم (الهاشتاج) المرتبطة بها الأعلى تداولا.

وتحولت القضية إلى قضية رأي عام بعدما تم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام ذوي المتهم الأبرز في القضية استخدام نفوذهم لإنقاذه من الإعدام.

وخلال نظر القضية، تم إثبات أن المتهم الرئيسي لا يزال حدثا. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة الصادرة اليوم تمثل الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون.

وكان رواد وسائل التواصل طالبوا المحكمة بإصدار حكم استثنائي.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية لمحاكمة عاجلة، واعترف المتهمون بما نسب إليهم من اتهامات.