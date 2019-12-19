الجمود السياسي يعطل اختيار رئيس وزراء جديد لإخراج العراق من الأزمة

متظاهر يحمل العلم العراقي خلال مظاهرة ضد الحكومة في بغداد يوم العاشر من ديسمبر 2019

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:42 19/12/2019 حدث بتاريخ: 18:53 19/12/2019

قال مشرعون عراقيون يوم الخميس إن جمودا سياسيا في مجلس النواب يعطل اختيار رئيس وزراء مؤقت، وهو ما يعني أن الزعماء سوف يفوتون موعدا نهائيا لتسمية من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وبالتالي إطالة أمد حالة الاضطراب في أنحاء البلاد.

وقُتل أكثر من 450 شخصا، معظمهم من المتظاهرين السلميين وبعض أفراد قوات الأمن، منذ بدء موجة احتجاجات شعبية في العراق أول أكتوبر تشرين الأول.

ويطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بإصلاح النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا بشكل كبير ويتسبب في إفقار معظم العراقيين.

وأحدثت الاحتجاجات هزة في العراق بعد عامين من الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتسببت النزاعات بين الأحزاب السياسية التي تتشبث بالسلطة في تأجيج الأزمة بما يهدد بمزيد من الاضطرابات مع نفاد صبر المحتجين.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط من الشارع لكنه بقي في منصبه لتصريف عمل الحكومة. وينقضي يوم الخميس الموعد النهائي لتسمية بديل له، بموجب الدستور.