البرلمان الألماني يتبنى اقتراحا يحث على حظر كامل لحزب الله اللبناني

صورة أرشيفية لحزب الله اللبناني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:04 19/12/2019 حدث بتاريخ: 18:04 19/12/2019

أقر البرلمان الألماني يوم الخميس اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على الأراضي الألمانية مشيرا إلى ”أنشطته الإرهابية“ خاصة في سوريا.

وأيد المحافظون من حزب ميركل الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف.

ويدعو الاقتراح ألمانيا للتخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله التي قاتلت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشاد الاقتراح بجهود الحكومة في اتخاذ مواقف من أنصار حزب الله المشتبه في جمعهم المال لصالح الجماعة الشيعية في ألمانيا عن طريق منح الادعاء المزيد من سلطات التحقيق. لكنه قال إن هذه الإجراءات غير كافية.

وتحث الولايات المتحدة وإسرائيل ألمانيا على حظر أنشطة حزب الله بالكامل في رفض لمزاعم بأن جناحه العسكري وجناحه السياسي كيانان منفصلان.

وسنت بريطانيا تشريعا في فبراير يعتبر الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية ولا يشمل ذلك التصنيف جناحه السياسي.